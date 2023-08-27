Следственный комитет РФ официально подтвердил гибель куратора ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина и командира Дмитрия Уткина в авиакатастрофе.

Как заявили в СК РФ в рамках расследования крушения самолета в Тверской области завершено проведение молекулярно-генетических экспертиз.

"По их результатам личности всех 10 погибших установлены, они соответствуют списку, заявленному в полётном листе", - сообщили в СК.

Напомним, что самолет с Пригожиным на борту потерпел крушение вечером 23 августа. Погибли 10 человек, находившихся на борту.

Ранее мы писали, что в Тверской области РФ в реке нашли крыло и шасси бизнес-джета Евгения Пригожина. Они упали в трех километрах от места крушения основной части самолета и в нескольких сотнях метров от места падения хвоста. Это подтверждает версию о том, что самолет развалился на части еще в воздухе.

Также мы сообщали, что Соединенные Штаты сами пытаются выяснить, как сбили самолет куратора ЧВК "Вагнер".

Мы подробно анализировали, как глава "Вагнера" шел к своей гибели и что она значит для Украины и России.