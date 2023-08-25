С гибелью куратора ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина РФ не прекратит военное присутствие в Африке, но оно может потерять интенсивность.

Об этом пишет Financial Times, ссылаясь на свои источники.

Собеседники издания считают, что теперь Кремль и минобороны РФ будут пытаться рассеять и поглотить подразделения бывшего ЧВК и перехватить её операции в Африке, заменив тамошнее руководство и ключевые фигуры "Вагнера".

К настоящему времени российские чиновники уже заверили африканских клиентов "Вагнера", что, не смотря на сообщение о гибели руководства ЧВК, РФ продолжит пердоставлять африканцам договорённые "услуги".

Также газета пишет, что накануне гибели Пригожина делегация ГРУ во главе с замминистра обороны Юнус-Бек Евкуровым ездила в Ливию, где пыталась перехватить контроль над местным управлением "Вагнера".

По мнению источников Financial Times, именно с этим была связана и последняя поездка Пригожина в Африку — помешать российским государственным военным это сделать.

В то же время, как заявляют собеседники издания, после мятежа "статус Пригожина как полуофициального посланника России на африканском континенте сильно ослаб".

О том, что РФ не уйдет из Африки, говорят и на самом континенте.

"Это (гибель Пригожина - Ред.) печальная новость, он (Пригожин - Ред.) спас демократию, поэтому страна в трауре. Но для нас это абсолютно ничего не меняет. Благодаря нашему соглашению с Кремлем мы продолили присутствие "Вагнера" на местах", — заявил глава пророссийского Панафриканского республиканского фронта Эритье Доненг.

При этом люди из окружения Пригожина считают, что активность РФ в Африке снизится и будущие операции на континенте, скорее всего, окажутся менее прибыльными: "максимум десятки миллионов в год".

Но часть россиян уверена, что в отношениях с Африкой ничего не изменится.

"России африканцы доверяют несравненно больше, чем западным колонизаторам. Так что преждевременная смерть Евгения не повлияет на положение России в Африке", — заявил FT российский "православный олигарх" Константин Малофеев.

Как мы сообщали, после провала военного мятежа в России Пригожин успел записать новое видео из Африки.

После того, как стало известно о гибели куратора ЧВК, мы приводили аналитику, кто "закончил концерт Вагнера" — Три главных версии гибели Пригожина и будет ли РФ новый бунт.