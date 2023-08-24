В Вашингтоне считают, что самолет куратора ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина был сбит ракетой "земля–воздух" с территории РФ.

Об этом агентству Reuters сообщили в четверг, 24 августа, два американских чиновника.

Американские власти считают, что самолет, предположительно перевозивший Евгения Пригожина, был, скорее всего, сбит ракетой класса "земля-воздух", выпущенной с территории России.

Чиновники, говорившие на условиях анонимности, подчеркнули, что информация пока предварительная и проверяется.

Ранее западные эксперты проанализировали видео падения самолета с Пригожиным. По их мнению, на борту мог произойти взрыв или в самолет попала ракета.

Между тем следствие в России рассматривает ряд версий. В частности, допускается, что в отсек шасси самолета Пригожина было заложено взрывное устройство. По предварительным данным, именно в районе шасси произошел взрыв, в результате чего оторвало крыло, которое ударило в стабилизатор, из-за этого бизнес-джет стал резко набирать высоту, а затем ушел в штопор.

Также у следствия появилась версия о неосторожном обращении с боеприпасами на борту самолета. Сообщалось, что на месте падения самолета Пригожина Embraer ERJ-135BJ в Тверской области найдены стрелковое оружие, боеприпасы и гранаты, которые принадлежали наемникам "Вагнера", находившимся на борту вместе с Пригожиным и командиром ЧВК Дмитрием Уткиным.

Мы анализировали, как глава "Вагнера" шел к своей гибели и что она значит для Украины и России.