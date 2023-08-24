У следствия появилась новая версия крушения самолета куратора ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина - неосторожное обращение с боеприпасами на борту во время полета.

Об этом сообщают российские Telegram-каналы.

По данным пабликов, на месте падения самолета Пригожина Embraer ERJ-135BJ в Тверской области найдены стрелковое оружие, боеприпасы и гранаты. Заявляется, что вооружение принадлежало наемникам "Вагнера", находившимся на борту вместе с Пригожиным и командиром ЧВК Дмитрием Уткиным: Сергею Пропустину, Александру Тотмину и Евгению Макаряну.

Напомним, еще одна версия крушения самолета, которую рассматривает следствие, связана со взрывным устройством, заложенным в отсек шасси. По предварительным данным, именно в районе шасси произошел взрыв, в результате чего оторвало крыло, которое ударило в стабилизатор, из-за этого бизнес-джет стал резко набирать высоту, а затем ушел в штопор.

Ранее западные эксперты проанализировали видео падения самолета с Пригожиным. По их мнению, на борту мог произойти взрыв или в самолет попала ракета.

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