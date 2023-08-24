В Еврокомиссии сомневаются в достоверности информации о гибели куратора ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина.

Об этом заявил изданию Deutsche Welle официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано.

"В наши дни почти ничего из того, что исходит из России, не вызывает доверия", - отметил Стано.

По его словам, информацию о возможной гибели ЧВК "Вагнер" трудно проверить. Он подчеркнул, что на данном этапе это лишь предположения.

Вчера президент США Джо Байден прокомментировал крушение самолета Пригожина в России.

"В России мало что происходит, за чем бы не стоял Путин. Но я точно не знаю", - заявил Байден по поводу инцидента.

Ранее сегодня президент РФ Владимир Путин фактически подтвердил гибель куратора ЧВК "Вагнер". Глава Кремля заявил, что это был "человек сложной судьбы".

Напомним, вчера у села Куженкино в Бологовском районе Тверской области потерпел крушение самолет, принадлежащий Пригожину. По предварительной информации, на борту находилось руководство ЧВК "Вагнер", включая его командира Дмитрия Уткина.

Мы подробно писали, как глава "Вагнера" шел к своей гибели и что она значит для Украины и России.