Александр Лукашенко считает, что президент РФ Владимир Путин не может стоять за гибелью куратора ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина.

Об этом он заявил во время общения с журналистами, его слова передает БЕЛТА.

"Я не могу сказать, кто это сделал. Я не стану адвокатом даже у своего старшего брата. Но я знаю Путина. Это расчетливый, очень спокойный и даже медлительный человек, принимая решения по другим, менее сложным вопросам. Поэтому я не могу представить, что это сделал Путин, что виноват Путин. Слишком грубая, непрофессиональная работа, если уж на то пошло", - сказал Лукашенко.

Также он добавил, что "Вагнер" продолжит "жить" в Беларуси.

"Вагнер" жил, "Вагнер" жив и "Вагнер" будет жить в Беларуси, как бы кому-то это не не хотелось. Мы еще с Пригожиным выстроили систему, как будет у нас располагаться "Вагнер". И эти снимочки из космоса, что мы что-то демонтируем… Потому что мы лишние палатки убираем - столько не надо. Здесь остается ядро, кто-то уехал в отпуск, кто-то вообще решил жить в стороне, но телефоны, адреса, пароли, явки в этом ядре известны. В течение нескольких дней все будут здесь, до 10 тысяч человек. Сейчас нет необходимости их здесь держать. Поэтому никуда они не бегут. Столько, сколько нам надо и этому подразделению, они будут у нас жить и работать", - сказал Лукашенко.

Кроме того, белорусский президент утверждает, что ранее получал информацию о подготовке покушения на Пригожина, которую через Путина довел до главы ЧВК.

"Последний раз, когда мы летали в Эмираты, ко мне поступила очень серьезная информация от источников, глубже которых не бывает, о покушении на Евгения Пригожина. В течение двух часов нашли посла России в Эмиратах, вызвали его ко мне. Я передал ему шифрограмму в Кремль Путину и Бортникову (Александру Бортникову, главе ФСБ - Ред.) о готовящемся покушении на Пригожина", - рассказал Лукашенко.

Через некоторое время он спросил у Пригожина, дошла ли до него эта информация. Глава "Вагнера" ответил, что Путин предупредил его о готовящемся покушении.

На той же встрече с журналистами он заявил, что Пригожин никогда не просил у него гарантий безопасности.

Ранее сегодня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал "абсолютной ложью" заявления о том, что за гибелью куратора ЧВК "Вагнер" стоит Путин.