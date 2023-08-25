Боевики ЧВК "Вагнер", располагавшиеся в полевых лагерях Беларуси, постепенно покидают республику.

Об этом сообщил спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко в эфире национального телемарафона в пятницу.

Он подтвердил уменьшение количества пригожинских наемников на территории Беларуси, по его словам в основном они перемещаются обратно в РФ.

"Относительно пребывания российских наемников в Беларуси, то могу отметить, что еще до 23 августа - до тех событий, которые произошли на России, мы фиксировали, что количество их в Беларуси уменьшается. Незначительно, не быстро, но постепенно количество "вагнеровцев" в Беларуси шло на понижение. И теперь понятно, что с 23-го числа их количество также продолжает уменьшаться", — сказал он.

По словам Демченко, после недавних событий в РФ (видимо, спикер подразумевал сообщения россми о смерти руководства ЧВК - Ред.) "надо относиться по-другому к нахождению наемников в Беларуси".

"По нашей информации, они выезжали в РФ, в том числе под предлогом отпусков, но затем они не возвращались в Беларусь", — добавил спикер.

Госпогранслужба Украины сообщает, что в целом ситуация на границе с Беларусью остается контролируемой.

Ранее представитель командования Сергей Наев проинспектировал укрепления на границе с Беларусью.

Перед этим Кабмин выделил из резервного фонда 1,2 миллиардов гривен на усиление границы в двух областях.