Украина решила дополнительно укрепить участок границы с Беларусью в Волынской области.

Видео о проверке линии обороны на границе опубликовал командующий объединенными силами ВСУ Сергей Наев у себя в Телеграм-канале.

"Пообщался с бойцами, обсудил с ними, что ситуация здесь контролируемая и есть время, чтобы сделать качественнее. У них есть опыт и они знают, как сделать так, чтобы когда уровень угрозы увеличился, они не пропустили врага в глубину", — заявил Наев.

Напомним, неделю назад Наев проинспектировал укрепление северной границы в соседней Ровенской области.

Ранее кабмин выделил из резервного фонда 1,2 миллиардов гривен на усиление границы в двух областях — Харьковской и Черниговской.

Война в Украине идет уже 541-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 18 августа 2023 года в онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. В районе Урожайного украинские войска продвинулись на юг. При этом в Нацгвардии заявили, что россияне под Урожайным перешли в контратаку и пытаются вернуть утраченное положение. Сейчас россияне спешно укрепляют следующие линии обороны - в районе Старомлыновки. От нее открывается путь в глубь захваченных россиянами территорий в направлении к Азовскому морю.

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