Кабмин выделил из резервного фонда госбюджета более 1,2 миллиарда гривен на усиление границы в Черниговской и Харьковской областях.

Об этом сообщает премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в своем телеграм-канале.

По его словам, соответствующий запрос поступил от областных администраций этих регионов. На границу в Черниговской области выделили 911,5 миллионов гривен, а Харьковской - более 363 миллионов гривен.

Как заявили в правительстве, построены будут дополнительные военные инженерные и фортификационные сооружения.

Как писала "Страна", в конце июля Владимир Зеленский подписал закон, разрешающий правоохранителям сбивать беспилотники, нарушившие воздушное пространство Украины.

Пограничники, напомним, сегодня сообщили о планах усилить контроль за выездом мужчин за границу.

Тем временем в августе на границе Украины и РФ заработал закрытый с начала войны погранпункт Колотиловка-Покровка.

Война в Украине идет уже 538-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 15 августа 2023 года в онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Вчера ночью был новый удар по Одессе. Непосредственно прилетов не было. Но на город посыпались обломки восьми сбитых "Калибров" и 15 "Шахидов". В Одессе после этого раздался мощный взрыв, который полностью уничтожил гипермаркет Fozzy, было повреждено более 200 зданий, в том числе несколько школ.

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