На границе Украины и России со вчерашнего дня заработал закрытый с начала войны погранпункт Колотиловка-Покровка. Он ведет из Белгородской в Сумскую область.

Об этом сообщает Минреинтеграции.

Гуманитарный коридор Колотиловка (РФ) - Покровка (Украина) будет работать на въезд в Украину для тех, кто возвращается с оккупированных Россией территорий - то есть для граждан Украины.

На украинской стороне границы действует волонтерский гуманитарный центр, где все украинцы могут получить бесплатную психологическую, юридическую и гуманитарную помощь, а также переночевать и добраться до Сум или других городов Украины, говорится в сообщении.

В ведомстве напомнили, что желающие эвакуироваться из Сумской области могут воспользоваться специальным эвакуационным поездом Сумы-Киев. Он ежедневно курсирует из Сум: отправляется в 6:47 и прибывает в Киев в 11:41. На вокзале "Укрпочта" выплачивает каждому гражданину после прибытия три тысячи гривен для детей и лиц с инвалидностью и две тысячи гривен для всех других.

Всех желающих Киевская ОВА будет размещать в модульном городке Вышгородского района.

По вопросам эвакуации следует обращаться по телефону горячей линии Сумской ОВА: (0542)-77-99-55 или на круглосуточную горячую линию Минреинтеграции: 15-48.

Между тем война в Украине идет уже 529-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 6 августа 2023 года в онлайне. Россия нанесла массированный удар по Украине, всего было запущено 70 средств воздушного нападения, сбить удалось 30 крылатых ракет и 27 ударных дронов.

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