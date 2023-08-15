В Украине хотят усилить контроль за выездом мужчин за границу.

Об этом рассказал спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко в комментарии "Украинской правде".

Для этого планируется начать обмен между базами данных пограничников и Единым государственным реестром призывников и военнообязанных, чтобы на границе можно было проверить подлинность документа, на основании которого мужчина хочет выехать за границу.

Ранее это происходило в телефонном режиме.

По словам Демченко, ГПСУ и Минобороны уже работают над этим. Разрабатывается программное обеспечение и определяются критерии допуска представителей военкоматов в базу данных ГПСУ и наоборот.

Ранее мы подробно анализировали, почему в Украине предлагают ограничить выезд мужчинам.

Напомним, в МВД открестились от слов Вадима Денисенко предложившего не выпускать три года мужчин за границу.

Война в Украине идет уже 538-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 15 августа 2023 года в онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Вчера ночью был новый удар по Одессе. Непосредственно прилетов не было. Но на город посыпались обломки восьми сбитых "Калибров" и 15 "Шахидов". В Одессе после этого раздался мощный взрыв, который полностью уничтожил гипермаркет Fozzy, было повреждено более 200 зданий, в том числе несколько школ.

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