Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о предоставлении Национальной полиции и Национальной гвардии права сбивать беспилотные летательные аппараты в случае нарушения воздушного пространства Украины.

В карточке соответствующего законопроекта №8185, размещенной на сайте Верховной Рады, отмечено, что документ был возвращен в парламент с подписью главы государства 31 июля.

Целью законопроекта является урегулирование вопросов применения беспилотных воздушных судов в правоохранительной деятельности и противодействия их незаконному использованию.

Согласно документу, БПЛА запрещено использовать над зданиями полицейских отделений, СБУ и объектами пограничной службы и в период действия военного положения, и после его завершения. Также документ запрещает совершать полеты БПЛА над пограничной полосой, за исключением случаев, определенных Кабмином, пунктами пропуска через госграницу и контрольными пунктами въезда-выезда, объектами Госпогранслужбы.

Для противодействия диверсии и преступности в отдельных местностях могут использоваться средства и устройства для временного ограничения доступа к интернету и использования мобильной связи.

Война в Украине идет уже 523-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 31 июля 2023 года в онлайне .

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. На востоке россияне продолжают вести активные атаки. На Купянском и Лиманском направлениях противник предпринял несколько попыток наступать, но потерпел неудачу и понес потери. Под Бахмутом ВСУ продолжили продвигаться на южном фланге. В районе Донецка противник усилил штурмовые действия под Марьинкой. На Ореховском участке третий день как установилось относительно затишье.

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