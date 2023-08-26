Соединенные Штаты сами пытаются выяснить, как сбили самолет куратора ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина.

Об этом сообщает телеканал Sky.

Президент США Джо Байден прокомментировал судьбу главы "Вагнера" Евгения Пригожина, заявив, что США пытаются "точно установить", как был сбит его самолет.

Напомним, что когда Байдена ранее спросили об инциденте с Пригожиным, президент США сказал, что знает очень мало, поскольку только что закончил тренировку. Вопросы о крушении самолета под Тверью настигли Байдена со стаканом смузи на выходе из фитнес-студии, где президент США занимался на велотренажере и пилатесом.

"В России мало что происходит, за чем бы не стоял Путин. Но я точно не знаю", - сказал Байден.

Ранее официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано заявил о сомнениях Евросоюза в достоверности сообщений о гибели Евгения Пригожина. По его словам, информацию о возможной гибели куратора ЧВК "Вагнер" трудно проверить. Он подчеркнул, что на данном этапе это лишь предположения.

Мы подробно анализировали, как глава "Вагнера" шел к своей гибели и что она значит для Украины и России.