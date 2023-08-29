Место захоронения куратора ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина и остальных пассажиров его самолета до сих пор неизвестно.

Об этом сообщает питерское издание "Фонтанка".

Однако предположительно это произойдет на Серафимовском кладбище в Санкт-Петербурге, у всех входов которого в ночь на 29 августа были выставлены наряды полиции, а перед центральным входом появились рамки металлодетектора.

С утра на подъездах к этому кладбищу образовались серьезные пробки.

По информации издания, там похоронят пятерых из десяти погибших в крушении самолета. Также готовятся Богословское, Северное и Смоленское кладбища.

Вчера Песков заявил, что место, время и формат похорон зависит от воли родственников погибших.

Напомним, ранее следственный комитет РФ официально подтвердил гибель куратора ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина и командира Дмитрия Уткина в авиакатастрофе.

Ранее мы писали, что в Госдуме РФ заявили, что ЧВК "Вагнер" являлось незаконным вооруженным формированием и перестанет существовать после гибели Евгения Пригожина. Подписать контракт с минобороны РФ смогут только те наемники, которые не участвовали в мятеже.