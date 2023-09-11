На территории Армении начались совместные с США военные учения Eagle Partner 2023.

Об этом сообщил агентству AFP источник в командовании американской армии в Европе и Африке.

Сообщается, что в учениях принимают участие 85 американских и 175 армянских военнослужащих.

Ранее спикер Кремля Дмитрий Песков говорил, что отказ Армении проводить учения ОДКБ и начало учений с США - "это решения, которые требуют глубокого анализа".

"Мы были, остаемся и, я уверен, будем очень близкими союзниками и партнерами с Арменией. У нас могут быть определенные проблемы, которые нужно решать, но решать их нужно в рамках диалога, потому что логика развития и национальные интересы двух стран диктуют необходимость углубления нашего союзничества и партнерства", — сказал спикер Кремля.

Ранее мы писали, что Армения проведет совместные военные учения с американцами.

А также, что американская селебрити армянского происхождения Ким Кардашьян попросила Джо Байдена защитить Армению от Азербайджана и остановить новый геноцид.