По ситуации вокруг Армении и Азербайджана, которая в последнее время заметно обострилась. С одной стороны начались столкновения на границе. С другой стороны – быстро ухудшаются отношения Армении с ее главным союзником – Россией. Пашинян уже чуть ли не каждый день делает заявления, что Еревану нужно уходить из-под опеки РФ.



Все это уже породило прогнозы относительно того, что между Арменией и Азербайджаном может начаться новая большая война.



Обозначим основные моменты по ситуации.



1. Формальное основание для претензий Пашиняна к России - российские миротворцы не обеспечили охрану дороги из Армении в Нагорный Карабах, которую с осени прошлого года взяли под контроль азербайджанцы из-за чего Карабах оказался в фактической блокаде. В реальности же Пашинян уже давно тяготеет к Западу и ищет аргументы убедить армянское общество в том, что РФ – ненадежный союзник и на нее не стоит делать ставку.



2. Еще одна задача Пашиняна – убедить общество в необходимости передать контроль над Карабахом Азербайджану, чтоб окончательно разрешить длящейся более 30 лет конфликт. О том, что это необходимо сделать он давал понять уже неоднократно. Однако идея многими воспринимается в Армении как "мега-зрада". Более того, на октябрь в стране намечены акции протеста оппозиции, которые пройдут под лозунгом недопустимости передачи Карабаха Азербайджану.



3. Пашинян оказывается на растяжке. Передача Карабаха Азербайджану может вызвать внутренний взрыв в стране. Попытка сохранить статус-кво может привести к новой войне - Баку попытается вернуть Карабах силой оружия. На фоне резкого ухудшения отношений Еревана с Москвой это создает для Армении большую угрозу оказаться в состоянии войны с Азербайджаном, не имея ни одного реального союзника.



4. В такой ситуации Пашинян пытается найти гарантов безопасности на Западе. Понятно, что вооруженную поддержку Армении западные страны оказывать не будут. Но надежда армянского лидера на другое – на то, что США и ЕС пригрозят Азербайджану жесточайшими санкциями, в случае, если тот начнет войну.

Азербайджан не Россия, а потому, например, угрозы эмбарго на поставки нефти и отключения банковской системы страны от SWIFT действительно могут стать теми аргументами, которые остановят Баку. Но ключевой вопрос – готов ли Запад идти на такие шаги?

Во-первых, с точки зрения международного права, Карабах – территория Азербайджана, а потому Запад будет выглядеть крайне странно, отстаивая территориальную целостность Украины и, при этом, вводя санкции против Азербайджана за попытку восстановить свою территориальную целостность.

Во-вторых, блокировка поставок азербайджанской нефти еще больше дестабилизирует мировой рынок, а также погубит на корню многочисленные проекты по поставкам нефти в обход России через Азербайджан. Да и Баку в таком случае может начать сближаться с Москвой. Поэтому далеко не факт, что Запад будет готов мощно вписаться за Ереван. И, в таком случае, война в крайне неблагоприятных для Армении условиях (при отсутствии союзников) может стать реальностью.



5. У Азербайджана и Турции помимо возвращения Карабаха есть еще один большой интерес – контроль над так называемым Сюникским коридором. Это часть территории Армении, которая разделяет Нахичеваньский анклав Азербайджана (он граничит с Турцией) и основную часть Азербайджана. С контролем над этим коридором между Азербайджаном и Турцией установится прямая связь по суше. В тоже время, Сюникский коридор это международно признанная территория Армении. А потому нападение на нее может вызвать куда более жесткую реакцию Запада, чем война в Карабахе.

Также это прямой повод для вмешательства ОДКБ. Россия, впрочем, может проигнорировать этот момент в виду очень плотной "завязки"» в Украине. Но в игру тогда может вступить Иран, оказав помощь Еревану. Тенеран не заинтересован в том, чтоб его региональные соперники Азербайджан и Турция получили прямую связь.



В целом, ситуация на Кавказе остается взрывоопасной. Ключевое значение имеет развитие событий вокруг Карабаха – будут ли достигнуты по нему какие-либо договоренности между Арменией и Азербайджаном. И какие именно.