Азербайджан начал военные действия в Карабахе, назвав их "антитеррористическими мероприятиями локального характера для восстановления конституционного строя".

В Степанакерте сообщают об обстреле города.

Баку заявил, что "единственным путем к миру в регионе" является полный вывод армянских войск из Карабаха, включая Степанакерт.

То есть, Азербайджан намерен полностью поставить Нагорный Карабах под контроль.

Власти непризнанного Нагорного Карабаха заявляют, что бои и обстрелы начались по всей линии соприкосновения.

Баку заявляет, что командование миротворческого контингента РФ проинформировано о начале этих действий.

Заявлено применение "высокоточного оружия" по позициям армии Армении и военным объектам.

О причинах и возможном развитии ситуации в Нагорном Карабахе читайте здесь.

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19 сентября

14.45 Премьер Армении Никол Пашинян проводит заседание Совбеза в связи с военными действиями Азербайджана в Карабахе.

Спикер МИД РФ Захарова заявила, что Баку не предупреждал Москву о скором нападении. Говорит, "информация была доведена до российского контингента за несколько минут до начала боевых действий".

Азербайджан сообщает, что проинформировал об "антитеррористических мероприятиях" министра обороны Турции, а тот заявил, что Анкара "всегда рядом" с Баку.

14.33 РФ сделала еще несколько заявлений по Нагорному Карабаху, где Азербайджан начал военные действия.

Спикер МИДа РФ Захарова заявила, что Москва "глубоко встревожена резкой эскалацией ситуации" и "призывает конфликтующие стороны остановить кровопролитие и вернуться к дипломатическому урегулированию".

Заявлено, что российские миротворцы находятся в контакте с представителями армян Карабаха и властями Азербайджана для прекращения огня.

Напомним, что миротворцы РФ, по заключенным ранее соглашениям, должны находиться на территории Карабаха.

Также в РФ упрекнули Ереван в действиях, которые "создают благоприятную почву для враждебной политики Запада по отношению к России" (имея в виду недавние учения армянской армии с военными США).

14.20 В Азербайджане прокомментировали начало новой войны в Карабахе.

МИД страны заявил, что "единственным путем к миру в регионе" является полный вывод армянских войск из Карабаха, включая Степанакерт.

То есть, Баку намерен полностью поставить Нагорный Карабах под контроль.

Власти непризнанного Нагорного Карабаха заявляют, что бои и обстрелы начались по всей линии соприкосновения.

"19 сентября в 13:00 вооруженные силы Азербайджана нарушили режим прекращения огня вдоль всей протяженности линии соприкосновения, нанося ракетно-артиллерийские удары", - заявили в минобороны непризнанной республики.

В России также также сделали заявление.

«Россия призывает Армению и Азербайджан прекратить военные действия и вернуться к дипломатическому урегулированию», - заявила Захарова, добавив, что Москва встревожена резкой эскалацией ситуации.

14.00 Видео из Нагорного Карабаха, где Азербайджан начал военные действия.

Заявлены такие цели "антитеррористических мероприятий": обеспечение положений трёхстороннего заявления, пресечение широкомасштабных провокаций в Карабахе, разоружение и вывод вооруженных сил Армении, нейтрализация армянской военной инфраструктуры, обеспечение безопасности населения, вернувшегося на «освобождённые территории».

Заявлено применение "высокоточного оружия" по позициям армии Армении и военным объектам. На видео слышна работа дронов.

Жители Степанакерта сообщают об артиллерийских обстрелах.