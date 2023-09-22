США близки к передаче Украине дальнобойных ракет ATACMS, только оснащенных кассетными бомбами, а не одиночной боеголовкой.

Об этом сообщает газета The Washington Post со ссылкой на источники.

Дискуссии о передаче для ВСУ таких ракет уже перешли на уровень комитета руководителей разных ведомств. Дальше решение за президентом США Джо Байденом.

Кассетные системы ATACMS позволят Украине наносить удары по командным пунктам, складам боеприпасов и логистическим маршрутам РФ далеко за линией фронта. Этих снарядов у США больше, чем одиночных версий ATACMS. Они считаются менее современным оружием.

Вчера мы писали, что Украине во время визита Владимира Зеленского в Вашингтон так и не передали ATACMS. В Белом доме заявили, что вопрос об ATACMS "не снимается со стола", и "мы продолжаем вести здесь, в межведомственном обсуждении эту конкретную систему вооружения, но никакого решения принято не было".

А сегодня Пентагон опубликовал подробности о новом пакете военной помощи Украине. И ожидаемых Киевом ракет ATACMS в нем не было.