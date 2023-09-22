Пентагон опубликовал подробности нового пакета помощи Украине.

В него вошли в том числе кассетные снаряды. Полный список:

- ракеты AIM-9М для ПВО

- дополнительные боеприпасы для HIMARS

- ЗРК Avenger

- пулеметы калибра .50 для борьбы с беспилотниками

- 155-мм артиллерийские снаряды в том числе кассетные

- 105-мм артиллерийские снаряды

- противотанковые ракеты TOW

- противотанковые комплексы "Джавелин" и АТ-4

- более 3 миллионов патронов

- 59 легких тактических машин

- боеприпасы для расчистки препятствий

- запчасти, техническое обслуживание и другое полевое оборудование.

Напомним, что в США и Европе обучили уже 84 тысячи украинских военных.

Также мы писали о том, что Байден готовится объявить о новой военной помощи Украине, но без ракет ATACMS.