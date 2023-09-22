Пентагон опубликовал полный список нового пакета помощи Украине
Пентагон опубликовал подробности нового пакета помощи Украине.
В него вошли в том числе кассетные снаряды. Полный список:
- ракеты AIM-9М для ПВО
- дополнительные боеприпасы для HIMARS
- ЗРК Avenger
- пулеметы калибра .50 для борьбы с беспилотниками
- 155-мм артиллерийские снаряды в том числе кассетные
- 105-мм артиллерийские снаряды
- противотанковые ракеты TOW
- противотанковые комплексы "Джавелин" и АТ-4
- более 3 миллионов патронов
- 59 легких тактических машин
- боеприпасы для расчистки препятствий
- запчасти, техническое обслуживание и другое полевое оборудование.
Напомним, что в США и Европе обучили уже 84 тысячи украинских военных.
Также мы писали о том, что Байден готовится объявить о новой военной помощи Украине, но без ракет ATACMS.