Президент США Джо Байден сегодня объявит о новом пакете военной помощи Украине, в который войдут значительные средства ПВО и боеприпасы для реактивных систем HIMARS.

Об этом заявил советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан, пишут западные издания.

"Сегодня президент США объявит о поставках оружия и оборудования, которые помогут Украине сохранить темп контрнаступления. Это включает дополнительные боеприпасы для поставляемых США HIMARS систем, противотанковые средства, артиллерию, боеприпасы и больше кассетных снарядов DPICM", - сказал Салливан.

В то же время США не будут предоставлять Украине ATACMS в сегодняшнем пакете помощи.

"Байден решил не удовлетворять запрос Киева на баллистические ракеты большой дальности ATACMS во время встречи с Зеленским", - говорится в заявлении.

По словам Салливана, президент США также не снял запрос Украины с повестки дня в будущем.

Кроме того, в Белом доме предупредили, что поток помощи Украине может быть прерван, если Конгресс не одобрит запрос администрации Байдена на 24 млрд долларов до 1 октября.

Напомним, координатор стратегических коммуникаций Совета национальной безопасности США Джон Кирби заявил, что Украине во время визита Зеленского в Вашингтон не передадут американские дальнобойные ракеты ATACMS.

Также сегодня Зеленский в Конгрессе США заявил, что Украина проиграет в войне, если не получит помощь от Запада.