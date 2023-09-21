Владимир Зеленский заявил в Конгрессе США, что Украина проиграет в войне, если не получит помощь от партнеров.

Об этом сообщает Би-Би-Си.

По данным СМИ, Зеленский встретился с членами Сената США и Палаты представителей, которой предстоит одобрить выделение нового пакета помощи Украине на сумму 24 миллиарда долларов.

Как рассказал репортерам лидер демократического большинства в Сенате Чак Шумер, во время встречи Зеленский предупредил об опасности задержек с выделением финансирования.

"Было одно предложение, которое подытоживает ситуацию. Цитирую его дословно. Зеленский сказал: "Если мы не получим помощь, то проиграем в войне". Это его цитата", – заявил Шумер.

Сам Зеленский в рассказе о встрече с членами Конгресса об этой фразе не упоминал.

"Мы говорили об очень многих вопросах. Мы довольны, что сенаторы, Конгресс и США — разумеется, весь американский народ, — поддерживали нас с первых дней полномасштабной войны. Мы говорили обо всем, о поддержке, о поле боя, о наших планах. Я не могу рассказать журналистам все детали, но думаю, что у нас был очень сильный диалог с сенаторами", – сказал украинский президент.

Ранее мы приводили заявление спикера палаты представителей США республиканца Кевина Маккарти о том, что он отказал Зеленскому в возможности выступить перед всем Конгрессом из-за занятости законодателей.

Также Маккарти после встречи с украинским президентом сказал, что не давал ему никаких обязательств по поводу поддержки пакета помощи Украине на 24 млрд долларов.