Владимир Зеленский прибыл в Конгресс США, где встретится с американскими законодателями.

Об этом сообщают западные СМИ и показывают кадры приезда украинского президента в здание Конгресса в Вашингтоне.

"Больше ПВО. Больше санкций. Больше поддержки для украинских воинов на передовой", - обозначил президент темы переговоров с законодателями в своем телеграм-канале.

На вопросы журналистов после прибытия в Конгресс Зеленский отвечать не стал.

Между тем спикер палаты представителей США республиканец Кевин Маккарти заявил, что отказал Зеленскому в возможности выступить перед Конгрессом из-за занятости законодателей.

А The New York Times пишет, что Зеленский, вероятно, выступит перед членами Сената в закрытом формате. По данным издания, такую встречу намерен организовать лидер демократического большинства в верхней палате Конгресса Чак Шумер.

Причем несколько законодателей уже отказались присутствовать на встрече.

"Он приедет просить еще больше помощи. Если вы хотите еще больше помощи от нас, пусть ЕС обеспечит свою справедливую долю", - заявил сенатор-республиканец Марк Браун.

Кроме того, NYT полагает, что Маккарти отказал Зеленскому в выступлении не из-за отсутствия времени у законодателей, а в связи с позицией республиканцев, многие из которых выступают за сокращение помощи Украине.

Как мы сообщали, в преддверии визита Зеленского в Вашингтон группа депутатов-республиканцев направила Джо Байдену письмо о намерении выступить против принятия нового пакета помощи Украине на 24 млрд долл.

Между тем ожидается, что сегодня Байден может объявить о выделении Украине нового крупного пакета военной помощи. По информации источников, США планируют объявить о помощи Украине в размере 325 миллионов долларов. Причем ракет ATACMS в пакете не будет.