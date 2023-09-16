Белый дом подтвердил выступление президента Украины Владимира Зеленского в Конгрессе США в четверг 21 сентября. Выступление пройдет после встречи с президентом США Джо Байденом.

Об этом сообщил на брифинге советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан.

"Это будет их третья встреча здесь, в Белом доме, и она, безусловно, состоится в критический момент", - заявил Салливан.

Это будет второе выступление Зеленского в Конгрессе и третий визит в Белый дом.

Он отметил, что на следующей неделе (18–24 сентября) США объявят новый пакет военной помощи для Украины, но не уточнил, что он будет включать.

Напомним, в последний раз Зеленский посещал США в декабре 2022 года. Та поездка стала его первым зарубежным визитом с начала полномасштабного вторжения России.

Также президент Украины посетит Генеральную ассамблею ООН в Нью-Йорке. В первой половине дня 19 сентября он выступит на неделе высокого уровня Генассамблеи.

Война в Украине идет уже 570-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 16 сентября 2023 года в онлайне.