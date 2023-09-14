Президент Украины Владимир Зеленский может оказаться за одним столом с главой МИД РФ Сергеем Лавровым на заседании Совета Безопасности ООН на следующей неделе.

Об этом пишет газета Рolitico.

Президент отправится в США, чтобы лично присутствовать на заседании Генассамблеи ООН. Там же может состоятся и специальное заседание Совбеза ООН, посвященное Украине.

В таком случае, как говорят источники издания, Зеленский окажется за одним общим столом с представителем России. Скорее всего, это будет министр иностранных дел РФ Лавров.

Газета также пишет, что в США Зеленский планирует "использовать своё личное обаяние, чтобы убедить ряд колеблющихся стран поддержать Киев в войне против России".

"Чтобы обеспечить всеобъемлющий, долгосрочный мир, нам нужно нечто большее, чем просто политическая поддержка Запада. Мы должны привлечь к участию много стран, в том числе стран глобального Юга, потому что их голоса имеют значение", — сказал изданию высокопоставленный украинский чиновник.

В Нью-Йорке у президента Украины будет две основные задачи, пишет Рolitico: заручиться поддержкой своего мирного плана и найти решение для обеспечения экспорта зерна. В частности, Зеленский надеется убедить страны глобального Юга оказать давление на Кремль, чтобы тот прекратил "деструктивные действия в Чёрном море", которые привели к резкому росту цен на продовольствие во многих местах.

"Это будет непростая задача", — комментирует Рolitico.

Ранее мы рассказывали, что Зеленский встретится в Нью-Йорке с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

Мы также сообщали, что президент Украины в первой половине дня 19 сентября выступит на неделе высокого уровня Генассамблеи.