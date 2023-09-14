В Кремле заявили, что Путин поедет с ответным визитом в Северную Корею
Президент РФ Владимир Путин поедет в Северную Корею.
Об этом сообщил журналистам спикер Кремля Дмитрий Песков.
По его словам, Путин с благодарностью принял приглашение северокорейского лидера Ким Чен Ына посетить КНДР. Сроки поездки будут согласованы позже.
"Далее все согласования продолжатся по дипломатическим каналам", - сказал пресс-секретарь Путина.
В октябре КНДР посетит министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
Ким Чен Ын при этом до сих пор находится во Владивостоке и пробудет в РФ ещё несколько дней, добавил спикер Кремля.
Также он рассказал, что во время личной встречи Путин подарил северокорейскому лидеру перчатку от скафандра, побывавшего в космосе. Кроме того, главы стран обменялись карабинами российского и корейского производства.
А завтра Путин встретится в Сочи с президентом Беларуси Александром Лукашенко.
Ранее Песков назвал переговоры Путина и Ким Чен Ына "очень содержательными".
Вчера мы подводили итоги переговоров Ына и Путина во Владивостоке. Официально о них сообщается очень мало, но можно предположить, что стороны договорились о поставках разных видов вооружений.