Президент РФ Владимир Путин поедет в Северную Корею.

Об этом сообщил журналистам спикер Кремля Дмитрий Песков.

По его словам, Путин с благодарностью принял приглашение северокорейского лидера Ким Чен Ына посетить КНДР. Сроки поездки будут согласованы позже.

"Далее все согласования продолжатся по дипломатическим каналам", - сказал пресс-секретарь Путина.

В октябре КНДР посетит министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Ким Чен Ын при этом до сих пор находится во Владивостоке и пробудет в РФ ещё несколько дней, добавил спикер Кремля.

Также он рассказал, что во время личной встречи Путин подарил северокорейскому лидеру перчатку от скафандра, побывавшего в космосе. Кроме того, главы стран обменялись карабинами российского и корейского производства.

А завтра Путин встретится в Сочи с президентом Беларуси Александром Лукашенко.

Ранее Песков назвал переговоры Путина и Ким Чен Ына "очень содержательными".

Вчера мы подводили итоги переговоров Ына и Путина во Владивостоке. Официально о них сообщается очень мало, но можно предположить, что стороны договорились о поставках разных видов вооружений.