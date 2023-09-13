В среду, 13 сентября, прозвучали первые заявления главы КНДР Ким Чен Ына на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

Их транслируют российские СМИ.

Путин и Ким Чен Ын встретились утром 13 сентября на космодроме Восточный.

Ким Чен Ын сказал, что "КНДР поддерживает все решения Путина" и считает, что "Россия поднялась на священную борьбу для защиты своей безопасности".

Также он сказал, что рассчитывает, что "РФ и КНДР всегда будут вместе в борьбе с империализмом".

Сегодня на космодроме "Восточный" россияне показали Ким Чен Ыну российские ракеты "Ангара". Он поинтересовался, сколько метров они в диаметре.

Ранее СМИ сообщали о том, что возможная тема встречи - поставки снарядов из КНДР в Россию.

Сообщалось, что по информации Financial Times Северная Корея готова подписать с Россией соглашение о поставках оружия. Москва в ответ может предложить зерно, нефть, военные технологии и деньги в валюте. Северная Корея имеет очень большие запасы боеприпасов советских калибров.

Война в Украине идет уже 567-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 13 сентября 2023 года в онлайне.

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