Глава Корейской Народно-Демократической Республики (КНДР) Ким Чен Ын уволил главнокомандующего армией страны и призвал расширить производство оружия, провести военные учения и готовиться к вероятной войне.

Об этом пишет Reuters 10 августа.

Сообщается, что в рамках заседания Центральной военной комиссии Ким Чен Ын приказал расширить производство вооружений. Недавно лидер Северной Кореи посещал военно-промышленные предприятия, где призывал производить больше ракетных двигателей, артиллерии и прочего оружия.

Ким Чен Ын также обратился к военнослужащим с призывом провести учения, задействовав в них новейшие виды военной техники, чтобы поддерживать боевую готовность армии, говорится в публикации.

Северокорейские издания заявили, что начальник Генерального штаба КНДР Пак Су Иль был снят со своей должности, на которой он проработал семь месяцев. Подробности отстранения высокопоставленного генерала не разглашаются.

На должность главнокомандующего армией КНДР назначен генерал Ри Ен Гиль, который ранее был министром обороны Северной Кореи. По данным журналистов, до 2016 года Ри Ен Гиль также числился на посту начальника штаба.

Напомним, в июле КНДР пригрозила США ядерным ударом из-за американской подлодки в порту Пусан.

А весной Байден пригрозил свергнуть действующий режим Пхеньяна в случае ядерной атаки КНДР на США или союзников.