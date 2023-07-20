КНДР пригрозила США ядерным ударом в ответ на заход американской стратегической подводной лодки в порт Пусан на юге Южной Кореи.

Об этом заявил глава Министерства обороны КНДР Кан Сун Нам, передает агентство Yonhap.

"Повышенная видимость развертывания стратегических средств, включая стратегические атомные подводные лодки, может подпадать под условия применения ядерного оружия, изложенные в нашем постановлении о национальной политике в области ядерных сил", - заявил Нам.

18 июля представитель Белого дома Курт Кэмпбелл сообщил, что стратегическая подводная лодка ВМС США с ядерным вооружением на борту уже находится в порту Пусан.

Это произошло впервые за несколько десятилетий.

Еще в конце июня Пентагон обещал отправить к берегам Южной Кореи подлодку, способную нести ядерное оружие.

Напомним, Южная Корея грозила Ким Чен Ыну "падением режима", если КНДР применит ядерное оружие. Минобороны страны призывало КНДР немедленно прекратить ядерные разработки и вернуться на путь денуклеаризации.

При этом в марте Пхеньян заявлял, что расценивает попытку США сбить ракеты КНДР во время испытаний как объявление войны.