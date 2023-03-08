Если США попытаются сбить межконтинентальную ракету КНДР при испытательном запуске в Тихом океане, Пхеньян расценит это как объявление войны. Об этом заявила сестра лидера КНДР и заместитель заведующего отделом ЦК Трудовой партии Кореи Ким Ё Чжон.

Ее слова приводит Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Ким Ё Чжон сослалась на публикацию от 6 марта СМИ Южной Кореи о заявлении от 24 февраля одного из командующих войсками США о том, что американцы сразу будут сбивать северокорейские ракеты при запустках в Тихий океан.

"Не могу точно знать, выразил ли он мнение военного ведомства США или это вообще была стереотипная публикация марионеточного СМИ. Независимо от фактов и причин, все-таки хочу четко предупредить: Тихий океан не принадлежит США или Японии. Очень интересно, какую реакцию США вызовут действия третьей стороны, если она под предлогом контрмеры попытается перехватить во время испытательного запуска стратегические вооружения США, которые считают Тихий океан своим задним двором", - резко высказалась Ким Ё Чжон.

Она добавила, что если в отношении стратегического оружия КНДР будет предпринят перехват во время его испытания в ситуации, не представляющей угрозу для безопасности соседних стран в открытом море и воздушном пространстве вне американской юрисдикции, подобный поступок США "будет воспринят как явное объявление войны КНДР".

Она также заявила, что в случае расширения "демонстративных военных действий" со стороны США и Южной Кореи КНДР отреагирует на это "каким-то средством". По ее словам, действия этих стран в отношении Северной Кореи "дошли до недопустимого предела и идут по крайне безумному направлению". Ким Ё Чжон не уточнила, о каком именно средстве идет речь.

Как мы писали, в январе в США заявили о готовности применить ядерное оружие для защиты Южной Кореи.

А Южная Корея пригрозила Ким Чен Ыну "падением режима", если КНДР применит ядерное оружие.