В четверг, 13 октября, Северная Корея провела испытания баллистической ракеты в Японском море.

Южнокорейские военные зафиксировали пролет группы из около 10 военных самолетов КНДР к югу от установленной Сеулом специальной разведывательной линии.

Об этом сообщает Yonhap.

По данным Объединенного комитета начальников штабов Южной Кореи, самолеты КНДР были выявлены примерно в 25 километрах к северу от военной демаркационной линии в центральном регионе и в 12 километрах от северной линии разграничения. В ответ Сеул поднял в небо свои военные самолеты, в том числе истребители F-35A.

За последние семь дней это уже второй раз, когда военные самолеты Северной Кореи приближаются к границе с Южной Кореей. В минувший четверг группа из 12 истребителей и бомбардировщиков Пхеньяна пролетела к северу от специальной разведывательной линии.

Кроме того, стало известно о запуске КНДР баллистической ракеты неустановленного типа в направлении Японского моря. Других подробностей запуска пока не сообщается. Однако похоже, что ракета упала за пределами исключительной экономической зоны Японии.

Как писала "Страна", 4 октября над северными районами Японии звучала воздушная тревога, а людей попросили спуститься в убежища. Причиной стала ракета из Северной Кореи, которая пролетела над японской территорией и упала в Тихом океане.

В США считают, что КНДР готовится к первому с 2017 года испытанию ядерного оружия.