Соединенные Штаты считают, что Северная Корея ведет подготовку к ядерному испытанию.

Об этом сообщил официальный представитель Пентагона Патрик Райдер во время брифинга.

Как отметил Райдер, точные сроки проведения испытания неизвестны.

"Мы действительно полагаем, что КНДР ведет подготовку к проведению ядерного испытания. Однако, когда оно точно состоится, я не стал бы спекулировать", - сказал представитель оборонного ведомства США.

Он добавил, что США не готовы применять меры военного характера в отношении Пхеньяна на фоне участившихся провокаций КНДР.

В конце сентября Северная Корея запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря.

А в начале осени в КНДР приняли новую ядерную доктрину, которая разрешает ей наносить превентивный удар. КНДР закрепляет за собой право нанести превентивный ядерный удар по противнику в том случае, если Пхеньян сочтет угрозу с его стороны для государства или ее лидера Ким Чен Ына неизбежной.