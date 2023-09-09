Северная Корея готова подписать с Россией соглашение о поставках оружия.

Об этом пишет Financial Times.

"Пхеньян может предложить боеприпасы, реактивные системы залпового огня и баллистические ракеты малой дальности – все это поможет Москве отразить контрнаступление Киева", - пишет издание.

Москва в ответ может предложить зерно, нефть, военные технологии и деньги в валюте.

Северная Корея имеет очень большие запасы боеприпасов советских калибров.

Напомним, в сентябре лидер КНДР Ким Чен Ын планирует посетить Россию и встретиться с Путиным.

Накануне визита в Россию лидера Северной Кореи Ким Чен Ына агентство Bloomberg описало вероятные параметры сделки между Россией и КНДР о поставках оружия.

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