Северная Корея готова подписать с Россией соглашение о поставках оружия — Financial Times
Северная Корея готова подписать с Россией соглашение о поставках оружия.
Об этом пишет Financial Times.
"Пхеньян может предложить боеприпасы, реактивные системы залпового огня и баллистические ракеты малой дальности – все это поможет Москве отразить контрнаступление Киева", - пишет издание.
Москва в ответ может предложить зерно, нефть, военные технологии и деньги в валюте.
Северная Корея имеет очень большие запасы боеприпасов советских калибров.
Напомним, в сентябре лидер КНДР Ким Чен Ын планирует посетить Россию и встретиться с Путиным.
Накануне визита в Россию лидера Северной Кореи Ким Чен Ына агентство Bloomberg описало вероятные параметры сделки между Россией и КНДР о поставках оружия.
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