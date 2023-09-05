Лидер КНДР Ким Чен Ын планирует в сентябре посетить Россию для встречи с главой Кремля Владимиром Путиным.

Об этом пишет Тhe New York Times со ссылкой на источники.

Как пишет издание, лидер КНДР может встретиться во Владивостоке с президентом РФ Владимиром Путиным в середине месяца.

В то же время Кремль пока не сообщал о планах проведения такой встречи.

Кроме того, источники NYT утверждают, что Ким Чен Ын может посетить Москву и космодром Восточный.

Напомним, в конце июля в Северную Корею отправилась делегация Минобороны России во главе с Сергеем Шойгу. Заявлялось, что поездка укрепит военные связи Москвы и Пхеньяна и станет важным этапом развития сотрудничества двух стран.

Одной из целей визита россиян были договоренности с руководителями КНДР о передаче Москве крупных запасов артиллерийских снарядов. Официально заявленная цель - празднование 70-летия окончания Корейской войны.

В КНДР Шойгу встретился с Ким Чен Ыном и вместе с ним посетил выставку техники в Пхеньяне.

После поездки главы Минобороны РФ западные СМИ со ссылкой на данные американской разведки сообщили, что Россия и КНДР "активно продвигают" переговоры по потенциальной оружейной сделке, которая предоставит значительные боеприпасы для различных типов систем вооружения, включая артиллерию.

Отметим, что первая встреча Ким Чен Ына с Путиным состоялась в 2019 году.