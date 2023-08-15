Ядерная война на корейском полуострове неизбежна. Вопрос только в том, что и когда ее начнет.

Об этом заявил министр обороны Северной Кореи Кан Сун Нам в обращении к участникам конференции по международной безопасности, которая проходит в Москве.

По словам Кан Сун Нама, которые приводят российские СМИ, обмен ядерными ударами неизбежен. Министр утверждает, что США с начала года перебросили в Южную Корею колоссальные ядерные средства.

"Ядерная война на Корейском полуострове стала теперь не вопросом того, будет ли она, а вопросом того, кто и когда ее начнёт. Мания ядерной войны со стороны США и марионеток в республике Корея превращают Корейский полуостров и Северо-Восточную Азию в новый очаг ядерной войны", - сказал чиновник.

Как он добавил, решить проблему корейского полуострова через переговоры невозможно, и сейчас только сила удерживает от ядерного конфликта.

Еще в апреле стало известно, что президент Южной Кореи Юн Сок Ёль заручился обещанием атомного ответа США на случай ядерной атаки КНДР.

Как писала "Страна", в августе Ким Чен Ын сменил начальника Генштаба КНДР и призвал готовиться к возможной войне. Также "Страна" писала, что КНДР пригрозила США ядерным ударом из-за американской подлодки в порту Пусан.

Напомним, в конце июля министр обороны РФ Сергей Шойгу в КНДР встретился с Ким Чен Ыном и вместе с ним посетил выставку техники в Пхеньяне, приуроченную к 70-летию окончания боевых действий в Корейской войне.