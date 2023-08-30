Россия и КНДР "активно продвигают" переговоры по потенциальной оружейной сделке, которая предоставит значительные боеприпасы для различных типов систем вооружения, включая артиллерию.

Об этом говорится в недавно опубликованных данным разведки США, сообщает CNN.

Новость о потенциальной сделке пришла, несмотря на публичные заявления Северной Кореи об обратном.

Администрация Байдена заявила в среду, что по-прежнему обеспокоена тем, что два государства-изгоя находятся в процессе переговоров по оружию, и что после поездки министра обороны России Сергея Шойгу в Северную Корею в прошлом месяце вторая делегация российских чиновников посетила Пхеньян для последующих обсуждений по вопросу о ядерном вооружении.

По словам Джона Кирби, координатора стратегических коммуникаций Совета национальной безопасности, помимо второй делегации, президент России Владимир Путин и лидер Северной Кореи Ким Чен Ын обменялись письмами, "пообещав расширить двустороннее сотрудничество".

"Мы по-прежнему обеспокоены тем, что КНДР продолжает рассматривать вопрос об оказании военной поддержки российским вооруженным силам в Украине, и у нас есть новая информация, которой мы можем поделиться сегодня, о том, что переговоры по оружию между Россией и КНДР активно продвигаются. После этих переговоров обсуждение на высоком уровне может продолжиться в ближайшие месяцы", - сказал Кирби.

"В соответствии с этими потенциальными сделками Россия получит из КНДР значительные количества и несколько типов боеприпасов, которые российские военные планируют использовать в Украине. Эти потенциальные сделки могут также включать в себя поставки сырья, которое поможет российской оборонно-промышленной базе", - добавил Кирби, пообещав, что США предпримут прямые действия по введению санкций против любых организаций, участвующих в потенциальной сделке, и призвал Пхеньян прекратить переговоры.

Ранее в КНДР заявили о неизбежности ядерной войны на Корейском полуострове.