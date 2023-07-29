В Соединенных Штатах считают, что министр обороны России Сергей Шойгу ездил в Северную Корею за оружием.

Об этом заявил глава Государственного департамента США Энтони Блинкен в ходе визита в Австралию.

Он сильно сомневается в том, что Шойгу "проводит отпуск" в КНДР.

"Мы видим, что для продолжения своей агрессии против Украины Россия отчаянно нуждается в поддержке, в оружии, где бы только она его ни нашла", - сказал Блинкен.

Он отметил, что речь идет не только о Северной Корее, но и об Иране, "поставившем России большое количество беспилотников", которые Москва использует для "разрушения гражданской инфраструктуры и убийства мирных жителей в Украине".

При этом ранее издание Financial Times писало, что Украина использует против России снаряды из Северной Кореи. В частности, ракеты для "Града" из КНДР использовались под Бахмутом. Судя по маркировкам, они были изготовлены в 1980-1990-х годах.

Война в Украине идет уже 521-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 29 июля 2023 года в онлайне.

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