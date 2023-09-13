Президент РФ Владимир Путин и глава КНДР Ким Чен Ын не обсуждали размещение северокорейских солдат "на границе с Украиной" и риски ядерной войны.

Об этом заявил спикер Кремля Дмитрий Песков.

Он назвал переговоры "очень содержательными", а сам приезд лидера КНДР в РФ - "очень важным событием с точки зрения двусторонних отношений".

По словам Пескова, КНДР интересуется возможностями сотрудничества с РФ в области авиации, транспорта и инфраструктуры.

Москва будет активизировать сотрудничество с Пхеньяном "по всем направлениям" и видит перспективы для сотрудничества в космосе.

СМИ предполагали, что на встрече обсуждались поставки северокорейского оружия и боеприпасов в РФ. Эту тему Песков не комментировал.

Напомним, сегодня утром Ким Чен Ын встретился с Путиным на космодроме Восточный в России.

По информации Financial Times, Северная Корея готова подписать с Россией соглашение о поставках оружия. Москва в ответ может предложить зерно, нефть, военные технологии и деньги в валюте. Северная Корея имеет очень большие запасы боеприпасов советских калибров.

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