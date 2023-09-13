Президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время встретится с президентом Польши Анджеем Дудой.

Об этом сообщил глава канцелярии польского президента Павел Шрот в интервью RMF 24.

Он отметил, что Дуда поддерживает позицию правительства Польши насчет эмбарго на украинское зерно.

"Это зерно Польше не нужно. Оно очень нужно странам, которым грозит голодная смерть в результате агрессии России против Украины. Необходимо облегчить переброску украинского зерна через Польшу в эти страны", — заявил чиновник.

Отметим, что польские власти начали уже открыто использовать тему импорта украинского зерна в предвыборной агитации.

Украина в ответ угрожают подать иск во Всемирную торговую организацию (ВТО) в случае продления запрета на импорт украинской агропродукции в Европе. Запрет на ввоз сельхозпродукции из Украины действует в Польше, Румынии, Болгарии, Венгрии и Словакии, срок запрета истекает 15 сентября.

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