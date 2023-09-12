В Польше тему импорта украинского зерна используют в предвыборной агитации.

Об этом сообщается из предвыборного ролика премьер-министра Матеуша Моравецкого.

Премьер Матеуш Моравецкий выложил предвыборный ролик правящей партии "Право и справедливость", в котором заявил, что Варшава не позволит "затопить себя украинским зерном" независимо от решения Еврокомиссии и продлит запрет на импорт агропродукции после 15 сентября.

"Мы говорим "нет" срыву польского аграрного рынка и нанесению вреда потребителям и производителям. Именно наша жесткая позиция остановила импорт украинского зерна на общий рынок ЕС", – сказал Моравецкий.

Также он говорит, "когда нам нужно было помочь соседям, мы открывали свои сердца и дома", но "когда приходится бороться за польские интересы, только правительство "Права и справедливости" гарантирует, что интересы наших фермеров будут защищены".

Ранее сообщалось, что премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий предъявил ультиматум Европейской комиссии по поводу ввоза зерна с Украины. Он был озвучен премьером во время интервью журналистам.

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Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. ВСУ освободили часть поселка Опытное к югу от Авдеевки. К югу от Бахмута ВСУ имеют частичный успех в районе Клещеевки. Вчера ГУР Минобороны заявило, что Украина вернула под контроль газовые вышки у берегов Крыма в Черном море, известные как "вышки Бойко". Удалось восстановить контроль над буровыми платформами "Петр Годовалец", "Украина", "Таврида" и "Сиваш", а также захватить запас российских неуправляемых авиационных ракет и радиолокационную станцию "Нева", которая может отслеживать движение судов в Черном море.

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