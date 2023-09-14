США пока не видят возможностей чтобы завершить войну в Украине на своих условиях.

Об этом заявил координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби на брифинге.

"Очевидно, что этого не случится прямо сейчас", — сказал он, отвечая на вопрос о возможности урегулирования военного конфликта на территории Украины.

При этом чиновник перечислил необходимые условия для мира, которые устроили бы Вашингтон. Среди них Кирби назвал вывод российских войск, уважение к суверенитету Украины и успехи последней в освобождении оккупированных территорий.

Ранее генсек ООН заявил, что не надеется на конец войны в Украине в обозримом будущем.

"Я не очень надеюсь на то, что у нас появится мирное решение в ближайшем будущем. Полагаю, что обе стороны решили продолжать конфликт", — сказал Антониу Гутерриш.

Тем временем война в Украине идет уже 567-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 13 сентября 2023 года в онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Генштаб заявляет об успехе ВСУ южнее и юго-восточнее Работино. На Времьевском участке продолжаются бои на подступах к Новомайорскому и Новодонецкому. Также сообщается о контратаках противника у Старомайорского, которое в августе вернули ВСУ.

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