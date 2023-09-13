Бразилия может пересмотреть свое решение об участии в Международном уголовном суде (МУС) и отозвать подпись под Римским статутом.

Об этом заявил министр юстиции и общественной безопасности страны Флавий Дину.

"Международный уголовный суд был вписан в бразильскую правовую систему. Вместе с тем многие страны, в том числе наиболее могущественные, не сделали этого. Это предполагает, что в определенный момент бразильская дипломатия может пересмотреть это решение о присоединении к соглашению, поскольку отсутствует равноправие в том, что касается применения этого инструмента в разных странах", - сказал Дину.

По словам министра, именно эту возможность имел в виду глава государства Лула да Силва, поставив под сомнение членство его страны в МУС и заявив, что, по его мнению, подобные соглашения наносят вред развивающимся странам.

"Вот о чем предупредил президент, и, естественно, бразильская дипломатия сможет оценить это при случае", - добавил Дину, напомнив, что участниками МУС не являются ни США, ни Китай, ни Россия.

Напомним, недавно Лула да Силва заявил, что его страна не арестует Владимира Путина в случае его приезда на встречу G20 в Рио-де-Жанейро.

"Я считаю, что Путин может легко поехать в Бразилию. Могу вам сказать, что если я буду президентом Бразилии, и он приедет в Бразилию, его ни за что не арестуют", - сказал да Силва.

Однако на следующий день он внезапно изменил позицию в отношении ареста Путина в случае его приезда. Он отметил, что "не знает, задержит ли Путина бразильское правосудие".

Потом он объяснил противоречивые заявления, признавшись, что не знал о подписании Бразилией Римского статута.

Между тем Армения собралась ратифицировать Римский статут.