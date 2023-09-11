Президент Бразилии Лула да Силва изменил свою позицию по поводу ареста главы Кремля Владимира Путина.

Об этом пишет DW.

Накануне да Силва сказал, что президент РФ не будет арестован, если приедет в Бразилию.

А сегодня он заявил, что "не знает, задержит ли Путина бразильское правосудие". По его словам, это решает судебная власть, а не правительство.

Следующий саммит G20 состоится в Рио-де-Жанейро в 2024 году. Бразилия подписала Римский статут, обязавшись выполнять решения Международного уголовного суда, который выдал ордер на арест Путина.

Напомним, главный прокурор Международного уголовного суда в Гааге Карим Хан заявил, что ордер на арест президента РФ Владимира Путина выдан пожизненно.

Отметим, что в июле президент Бразилии Лула да Силва заявил, что "мир устал" от войны в Украине и не стал называть Россию виновником конфликта. Он считает, что Зеленский и Байден также виновны в том, что не смогли продолжить переговоры с Путиным.

Также президент Бразилии призывал не искать виновных в войне, а заниматься установлением мира в Украине.