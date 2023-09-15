Руководитель Офиса президента Андрей Ермак провел телефонный разговор с советником президента США по нацбезопасности Джейком Салливаном.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Ермак проинформировал Салливана об актуальной ситуации на поле боя.

Собеседники обсудили оборонные потребности Украины и возможности усиления украинской армии.

Стороны также обсудили предстоящий визит президента Украины Владимира Зеленского в США.

Напомним, по данным Associated Press, во время визита к Байдену, который состоится на следующей неделе, Зеленский может выступить в Конгрессе США.

Также сегодня Зеленский и военные обсудили снабжение украинской армии и планирование операций на заседании Ставки.

Война в Украине идет уже 569-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 15 сентября 2023 года в онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Вчера одной из главных новостей дня был удар ВСУ под Евпаторией. ВСУ подтвердили удар по расположению российского комплекса ПВО, без конкретизации названия. Российские паблики сообщали, что пострадал комплекс С-300. Его сначала "разрядили" дронами (то есть он расстрелял весь боекомплект), а затем выпустили ракету "Нептун".

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