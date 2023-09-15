Президент Украины Владимир Зеленский во время визита к американскому лидеру Джо Байдену в следующий четверг, 21 сентября, может выступить в Конгрессе США.

Об этом пишет Associated Press.

"Визит Зеленского происходит в то время, когда Конгресс обсуждает просьбу президента Джо Байдена предоставить Украине военную и гуманитарную помощь на сумму до 24 миллиардов долларов", - пишет агентство.

По его данным, президента Украины ждут не только в Белом доме, но и на Капитолийском холме. Поездка в Капитолий была подтверждена двумя помощниками конгрессменов.

Зеленский уже выступал в американском парламенте в декабре 2022 года. Это был его первый зарубежный визит после начала вторжения.

Там он говорил, что наступающий год станет переломным для войны, а битва за Бахмут "изменит траекторию нашей войны за независимость и за свободу" (через полгода город был захвачен ЧВК "Вагнер", а Украина начала операцию за его отвоевание).

Напомним, что до информации о встрече с Байденом сообщалось, что Зеленский поедет в США для участия в неделе высокого уровня Генеральной ассамблеи ООН.