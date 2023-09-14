Владимир Зеленский во время визита в США для участия в неделе высокого уровня Генеральной ассамблеи ООН встретится с президентом США Джо Байденом.

Об этом сообщает NBC News со ссылкой на источник в украинской власти.

Источник рассказал, что визит Зеленского запланирован на следующую неделю – когда в Генассамблее ООН будут выступать лидеры государств. Официально Украина этого не подтверждала.

"Пока неясно, состоится ли встреча Байдена и Зеленского в Нью-Йорке или в Белом доме. Белый дом отказался от комментариев", сказано в заметке NBC News.

А британский телеканал Sky News, тоже со ссылкой на источник - неназванного американского чиновника, написал, что президенты Украины и США проведут встречу в Белом доме.

Напомним, Зеленский в последний раз посещал США в декабре 2022 года. Та поездка стала его первым зарубежным визитом с начала полномасштабного вторжения России. После этого Зеленский виделся с Байденом в июле 2023 года во время саммита НАТО в Вильнюсе.

Ранее мы писали, что Зеленский может оказаться за одним столом с главой МИД РФ Сергеем Лавровым на заседании Совета Безопасности ООН на следующей неделе.

Кроме того, президент Украины встретится в Нью-Йорке с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.