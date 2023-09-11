Глава МИД Германии Анналена Бербок во время визита в Киев призвала украинские власти форсировать реформы для будущего вступления в ЕС. В частности, касающиеся борьбы с коррупцией.

Об этом она сказала на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой.

По её словам, Берлин будет и дальше поддерживать Киев "в защите от российской агрессии в экономической, военной и гуманитарной сферах".

Также Бербок обвинила Россию в "депортации украинских детей в российские лагеря перевоспитания, передачи на усыновление в Россию и для промывания мозгов". Она призвала президента РФ Владимира Путина позволить этим детям вернуться домой.

Кроме того, чиновница затронула тему военной помощи Украине. Как она сказала, общая сумма дополнительной помощи, направленной Германией в Украину в текущем году, достигнет 380 млн евро. В то же время Бербок отметила, что вряд ли стоит ожидать быстрого решения по поводу дальнейших поставок из Германии зенитно-ракетных комплексов IRIS-T SLM и других систем вооружений, предварительно должны быть "прояснены все вопросы".

Напомним, о визите Бербок в Киев заранее не сообщалось.

Она приехала так же неожиданно, как и на прошлой неделе госсекретарь США Энтони Блинкен.