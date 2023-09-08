В Украину прибыли первые танки Leopard-1 от Дании, Германии и Нидерландов.

Об этом пишет The Guardian.

Как сообщили в Минобороны Дании, первые десять танков уже отправлены в Украину. И еще некоторое количество уже в пути.

Всего совместными усилиями Дании, Германии и Нидерландов в Украину в ближайшие месяцы планируют поставить 100 танков.

Напомним, в конце августа заявлялось, что Германия передала Украине новый пакет военной помощи с десятью "Леопардами".

Также ожидается, что в сентябре в Украину прибудут десять американских танков Abrams. О сроках поставки еще 21-го танка не сообщается.

Война в Украине идет уже 562-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 8 сентября 2023 года в онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. В Генштабе сообщили, что украинская армия продвинулась на Мелитопольском направлении, южнее Работино и западнее Вербового. США планируют усиливать снабжение ВСУ. Вчера ночью была трехчасовая атака "Шахедов" по району Измаила - четвертая за последние пять дней.

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