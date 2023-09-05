Грузовик Zetros. Фото: Милитарный

Германия предоставила Украине очередной пакет военной помощи.

Что вошло в пакет, перечислено на сайте немецкого федерального правительства.

ФРГ передает:

  • 10 080 боеприпасов для зенитных установок Gepard,
  • свыше 8,5 миллионов патронов,
  • 27 тысяч 40-мм боеприпасов,
  • 32 грузовика Zetros,
  • 4 тяжелых тягача с прицепами для транспортировки танков,
  • 4 пограничных автомобиля,
  • 20 000 защитных очков для солдат,
  • бронированный мостоукладчик Beaver.

Между тем немецкая компания Mercedes-Benz тоже сегодня объявила о доставке в Украину 100 грузовиков-вездеходов Zetros. Компания отмечает, что не только передала грузовики Министерству обороны Украины, но и предварительно подготовила украинских водителей. Все это оплатило правительство Германии.

Всего в списке военной помощи, оказанной Германией Украине, значатся 188 грузовиков Zetros.

Шесть дней назад Германия передавала Украине очередной пакет военной помощи, куда кроме прочего вошли 10 танков Leopard 1A5.

А вчера стало известно, что канцлер Германии Олаф Шольц – единственный внутри коалиции, кто блокирует поставки Украине крылатых ракет Taurus.

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