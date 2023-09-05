Германия передала Украине новый пакет военной помощи. Что в него вошло
Германия предоставила Украине очередной пакет военной помощи.
Что вошло в пакет, перечислено на сайте немецкого федерального правительства.
ФРГ передает:
- 10 080 боеприпасов для зенитных установок Gepard,
- свыше 8,5 миллионов патронов,
- 27 тысяч 40-мм боеприпасов,
- 32 грузовика Zetros,
- 4 тяжелых тягача с прицепами для транспортировки танков,
- 4 пограничных автомобиля,
- 20 000 защитных очков для солдат,
- бронированный мостоукладчик Beaver.
Между тем немецкая компания Mercedes-Benz тоже сегодня объявила о доставке в Украину 100 грузовиков-вездеходов Zetros. Компания отмечает, что не только передала грузовики Министерству обороны Украины, но и предварительно подготовила украинских водителей. Все это оплатило правительство Германии.
Всего в списке военной помощи, оказанной Германией Украине, значатся 188 грузовиков Zetros.
Шесть дней назад Германия передавала Украине очередной пакет военной помощи, куда кроме прочего вошли 10 танков Leopard 1A5.
А вчера стало известно, что канцлер Германии Олаф Шольц – единственный внутри коалиции, кто блокирует поставки Украине крылатых ракет Taurus.