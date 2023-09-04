Канцлер Германии Олаф Шольц – единственный внутри коалиции, блокирующий поставки Украине крылатых ракет Taurus.

Об этом сообщила глава комитета Бундестага по вопросам обороны Мари-Агнесс Штрак-Циммерман.

"В данный момент он не хочет поставлять Taurus. "В данный момент" - но в Украине продолжают гибнуть люди. Чего же ждет канцлер Шольц, во имя Бога? Он один блокирует это решение внутри коалиции. Это безответственно", - написала Штрак-Циммерман.

Напомним, власти ФРГ пока не могут определиться с передачей этих ракет. Ранее канцлер Олаф Шольц не исключил их поставок в Украину, но заявил, что Германия "будет очень тщательно выверять каждое решение". По его словам, изучается техническое ограничение дальности этих крылатых ракет.

А вот министр финансов страны Кристиан Линднер высказался за передачу Украине Taurus.

Война в Украине идет уже 558-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 4 сентября 2023 года в онлайне.

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