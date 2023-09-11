В понедельник, 11 сентября, в Киев с необъявленным визитом прибыла министр иностранных дел Германии Анналена Бербок.

Об этом сообщает DW.

"Украина защищает свободу и всех нас с огромным мужеством и решительностью. Так же, как Украина стоит за нас, она также может положиться на нас", - заявила Бербок по прибытии в Киев.

По ее словам, сейчас в Европейском Союзе готовится решение о начале переговоров по вступлению Украины в ЕС.

"Результаты судебной реформы в Украине и законодательства по СМИ уже видны. Предстоит еще имплементация антиолигархического закона и борьба с коррупцией", - отметила глава МИД Германии.

Это четвертый визит Бербок в столицу за время войны.

"На днях в Украине побывал госсекретарь США Энтони Блинкен. То есть Киев начали один за другим посещать главные дипломаты ключевых стран-союзниц", - комментирует визит главы МИД ФРГ Telegram-канал "Политика Страны".

Напомним, накануне Блинкен заявил, что если Москва проявит интерес к переговорам по Украине, Киев согласится их начать, и Вашингтон поддержит мирный процесс. То есть фактически сообщил о готовности украинских властей к переговорам с Россией по прекращению войны.

Мы разбирались, что означает визит госсекретаря США Блинкена в Украину.